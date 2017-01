RTL NITRO 14:25 bis 16:05 Actionfilm Tödliche Geschwindigkeit USA, CDN 1994 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Da es für den draufgängerischen Ditch Brodie nichts Wichtigeres im Leben gibt als Fallschirmspringen, hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Brodie ist für waghalsige Sprünge bekannt, auch wenn dies bedeutet, dass er nicht immer alle Regeln einhält. Eines Tages engagiert ihn die attraktive Chris Morrow als Trainer. Brodie erkennt schnell, dass bei Chris etwas nicht stimmt, nachdem sie aus dem Flugzeug gesprungen ist. Doch ihm bleibt nichts anderes übrig, als mitanzusehen, wie Chris vergeblich versucht, ihren Fallschirm zu öffnen und in den Tod stürzt. Staatsanwalt Ben Pinkwater will Brodie daraufhin nicht nur die Lizenz entziehen, sondern ihn wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht und Fahrlässigkeit anklagen. Brodie kann sich den vermeintlichen Unfall nicht erklären und stellt daraufhin eigene Nachforschungen an. Dabei findet er heraus, dass Chris ihn nur benutzt hat, um ihren Tod vorzutäuschen. Als er die junge Frau aufspüren kann und sie zur Rede stellt, gibt diese ihre wahre Identität preis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Richard "Ditch" Brodie) Nastassja Kinski (Chris Morrow / Krista Moldova) James Gandolfini (Ben Pinkwater) Christopher McDonald (Kerr) Gary Bullock (Lex) Hans Howes (Sam) Melvin Van Peebles (Noble) Originaltitel: Terminal Velocity Regie: Deran Sarafian Drehbuch: David T. Twohy Kamera: Oliver Wood Musik: Joel McNeely Altersempfehlung: ab 12