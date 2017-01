SAT.1 Emotions 03:50 bis 04:35 Krimiserie Cops Maastricht Ein falscher Ton NL 2007 16:9 Merken Als Detective Eva van Dongen, Polizistin im niederländischen Maastricht, von ihrem neuen Partner erfährt, ist sie nicht gerade begeistert. Eva soll künftig mit dem früheren Amsterdamer Cop Floris Wolfs zusammenarbeiten. Der arrogante neue Kollege geht Eva mächtig auf die Nerven. Doch sie weiß noch nicht, dass er an einem Zimmer in Evas Haus Interesse hat, das sie zur Untermiete ausgeschrieben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Reinier (Floris Wolfs) Angela Schijf (Eva van Dongen) Sergio IJssel (Romeo Sanders) Will van Kralingen (Ellis Flamand) Romijn Conen (Frank de Ponti) Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Pieter van Rijn Drehbuch: Kees Vroege Musik: Fons Merkies Altersempfehlung: ab 12