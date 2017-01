SAT.1 Emotions 17:20 bis 18:05 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Die Sehnsucht und der Tod USA 2016 16:9 HDTV Merken Die 16-jährige Emma Peters hat sich ein One-Way-Ticket nach Antalya besorgt, um dort ihren Freund Emir zu treffen. Doch kaum in der Türkei angekommen, verschwindet das Mädchen spurlos. Jack und sein Team finden heraus, dass sie heimlich mit einem angeblichen Freund Emirs in Kontakt stand, der ihr genaue Anweisungen für die Reise gab. Alles sieht danach aus, als sei Emma in die Hände einer terroristischen Vereinigung geraten, die ihre ganz eigenen Pläne mit der Schülerin hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Sonya Walger (Marion Codwell) Juliette Angelo (Emma Peters) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Tim Clemente Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini