SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:25 Serien Tyrant Betet für unsere Töchter USA 2016 16:9 HDTV Emmas Tod macht Molly und Barry sehr zu schaffen. Molly kann ihren Schmerz nur mit der Aussicht auf Rache an Ihab betäuben. Auch Barry will Ihab tot sehen, doch er muss an seine Präsidentschaft denken und auch im Angesicht dieser persönlichen Tragödie sein Gesicht wahren. Bildergalerie Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Alexander Karim (Ihab Rashid) Cameron Gharaee (Ahmed Al-Fayeed) Melia Kreiling (Daliyah Al-Yazbek) Originaltitel: Tyrant Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Emmy Grinwis Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16