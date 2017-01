SAT.1 Emotions 13:15 bis 14:00 Krimiserie The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie Gekauftes Glück USA 2010 16:9 HDTV Merken Lindsey jobbt in einer Bar und erfährt, dass vor einiger Zeit auf der Toilette der Bar eine Leiche gefunden wurde. Alex' Team nimmt sich des Falles an. Zunächst gerät ein professioneller Basketballspieler ins Visier der Ermittlungen. Später stellt sich heraus, dass die Tote ein Kind adoptieren wollte, da sie selbst unfruchtbar war. Alles war mit der Leihmutter besprochen, bis diese einen Rückzieher machte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Alex Donovan) Michelle Borth (Candace Butler) Anthony Carrigan (Tyler Davies) Bob Stephenson (Walter Bailey) Rochelle Aytes (Grace Russell) Baron Davis (Terrence King) Michael Arden (James Poole) Originaltitel: The Forgotten Regie: Dermott Downs Drehbuch: Mark Friedman, Marqui Jackson, Rick Eid, Marqui Jackson Kamera: David Stockton Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12