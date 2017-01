SAT.1 Emotions 11:45 bis 12:05 Comedyserie Will & Grace Die Braut, die alles versaut USA 2006 Merken Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Grace und James laufen auf Hochtouren. Der Tag verläuft jedoch etwas holprig: Nicht nur, dass Grace befürchtet, Karen könnte eine zu pompöse Hochzeit veranstalten, die künftige Braut kämpft auch noch gegen ihre immer wieder aufkommende Übelkeit. Grace stellt sich die Frage, ob sie tatsächlich James heiraten soll. Als sie schließlich den Arzt aufsucht, hält der eine äußerst interessante Überraschung für sie bereit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Tim Bagley (Larry) Leigh-Allyn Baker (Ellen) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Abraham Higginbotham Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff