VOX 14:00 bis 16:20 Komödie Spanglish USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Im Leben von John Clasky läuft es nahezu perfekt. Er ist wohlhabender Besitzer und Chefkoch eines eigenen Restaurants, in dem er sich vor Gästen kaum retten kann und auch im Familienleben funktioniert alles nach Plan. John und Deborah sind glücklich verheiratet und ihre beiden Kinder gehen auf eine angesehene Privatschule. Doch auch bei Familie Clasky ist nicht alles Gold, was glänzt: Die perfektionistische Deborah treibt sämtliche Familienmitglieder mit ihrem Ehrgeiz in den Wahnsinn, Johns Schwiegermutter ist eine verkappte Alkoholikerin und die Kinder glänzen in der Schule nicht gerade mit guten Noten. Nichtsdestotrotz bringt den gelassenen John so schnell nichts aus der Ruhe, bis ihn eines Tages die New York Times zum besten Koch Amerikas krönen will. Die gesamte Familie ist vollkommen aus dem Häuschen und vor allem John kann sein Glück kaum fassen. Doch der Erfolg heißt auch, den Familienalltag neu zu organisieren. Um das alltägliche Chaos in den Griff zu bekommen, suchen John und Deborah eine Haushälterin. Die mexikanische Einwanderin Flor Moreno bewirbt sich und wird prompt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Doch wie Konversation führen, wenn Flor ausschließlich ihre Muttersprache Spanisch spricht? Flor nimmt kurzerhand ihre Cousine als Dolmetscherin mit zu den Claskys und trotz der Sprachbarriere sind John und Deborah äußerst zufrieden und bieten Flor die Stelle an. Der Sommer naht und Familie Clasky zieht es über die heißen Monate in ihr Ferienhaus an der Küste, aber nicht ohne Flor. Obwohl die Mexikanerin zunächst skeptisch ist, überreden John und Deborah sie schließlich, gemeinsam mit ihrer zwölf Jahre alten Tochter Cristina, sie in ihr Ferienhaus zu begleiten. Doch war Flors anfängliche Skepsis möglicherweise gleichzeitig eine Vorahnung? Kaum angekommen, entwickelt sich die geplante Erholung zum Super-GAU: Deborah sieht es als ihre Aufgabe, die Zukunft von Flors Tochter Cristina in ihre Hände zu nehmen und lässt ganz nebenbei eine Bombe platzen. Schauspieler: Adam Sandler (John Clasky) Téa Leoni (Deborah Clasky) Paz Vega (Flor Moreno) Cloris Leachman (Evelyn Wright) Shelbie Bruce (Cristina Moreno) Sarah Steele (Bernice 'Bernie' Clasky) Ian Hyland (George 'Georgie' Clasky) Originaltitel: Spanglish Regie: James L. Brooks Drehbuch: James L. Brooks Kamera: John Seale Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6