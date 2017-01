VOX 10:50 bis 12:25 Komödie Der Kindergarten Daddy USA 2003 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Charlie Hinton hat ein gutbezahlten Job als Marketingstratege in einem Lebensmittelkonzern. Sein neuestes Projekt sind Frühstücksflocken auf Gemüsebasis. Als die sich jedoch als gigantischer Flop erweisen, verlieren Charlie und sein Arbeitskollege Phil ihre Jobs. Da die beiden nun Geld sparen müssen, nehmen sie ihre Söhne aus dem teuren Elite-Kindergarten "Chapman Academy" und kümmern sich selber um ihren Nachwuchs. Als die beiden Väter keine neuen Jobs finden beschließen sie, selber einen Kindergarten zu eröffnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den aufgeweckten Nachbarskindern erweist sich die Idee als voller Erfolg. Immer mehr Eltern wollen ihre Kinder in Charlies und Phils Obhut geben, was Mrs. Hersher, der Leiterin der "Chapman Academy" natürlich gar nicht gefällt. Fortan versucht sie mit allen Mitteln, ihren unliebsamen Konkurrenten das Leben schwer zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Charlie Hinton) Anjelica Huston (Miss Gwyneth Harridan) Jeff Garlin (Phil) Steve Zahn (Marvin) Regina King (Kim Hinton) Kevin Nealon (Bruce) Jonathan Katz (Mr. Dan Kubitz) Originaltitel: Daddy Day Care Regie: Steve Carr Drehbuch: Geoff Rodkey Kamera: Steven B. Poster Musik: David Newman