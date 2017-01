VOX 09:10 bis 10:50 Komödie Happy Gilmore - Ein Champ zum Verlieben USA 1996 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Happy Gilmore wäre vermutlich der beste Eishockeyspieler der Welt - wenn er bloß Schlittschuhlaufen könnte! Seine Schlagtechnik jedenfalls ist sensationell. Weil man die auch bei anderen Sportarten einsetzen kann, nimmt Happy das Angebot des Golftrainers Chubbs an, ihn in der Kunst des grünen Sports zu unterweisen. In einem edlen Golfclub ist der Vollblutchaot Happy natürlich allen Anwesenden ein Dorn im Auge. Vor allem der snobistische Exprofi Shooter McGavin setzt alles daran, Happy um seine Mitgliedschaft zu bringen. Doch der verhinderte Eishockeyspieler ist einfach zu gut, um ihn einfach rauszuwerfen. Schon bald ist Happy offizieller Teilnehmer der 'Pro Golf Tour', dessen hochdotierter erster Preis ihm gerade recht käme, um seiner Oma das von der Bank gepfändete Haus zurückzukaufen. Mit Happys Teilnahme am Turnier ändert sich auch das Publikum: Unter die Upper-Class-Zuschauer mischen sich immer mehr laut brüllende und schrill gekleidete Happy-Fans. Das bringt Shooter und die anderen Golfprofis auf die Palme. Noch mehr ärgert es Shooter, dass die hübsche PR-Chefin Virginia ein Auge auf Gilmore geworfen hat. Der eifersüchtige Exchampion setzt alle Hebel in Bewegung, um Happy disqualifizieren zu lassen. Doch der lässt sich einfach nicht abservieren und verwandelt das einst elitäre Sportereignis in ein vollkommen durchgeknalltes Massenhappening. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Happy Gilmore) Christopher McDonald (Shooter) Julie Bowen (Virginia) Frances Bay (Grandma) Carl Weathers (Chubbs) Allen Covert (Otto) Robert Smigel (IRS Agent) Originaltitel: Happy Gilmore Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Tim Herlihy, Tim Herlihy, Adam Sandler Kamera: Arthur Albert Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6