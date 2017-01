VOX 07:30 bis 09:10 Komödie Mr. Deeds USA 2002 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Longfellow Deeds ist Inhaber einer kleinen Pizzeria in einer Gemeinde in New Hampshire und führt ein glückliches, wenn auch bescheidenes Leben - bis er plötzlich eine unglaubliche Neuigkeit erhält. Der multimilliardenschwere Unternehmer Preston Blake ist bei der Besteigung des Mount Everest ums Leben gekommen und hinterlässt nun 49 Prozent der Aktien seines Unternehmens Blake Media seinem einzigen, lebenden Nachkommen: Longfellow Deeds. Mr. Deeds Leben ändert sich damit schlagartig. Er reist nach New York, um sich sein Erbe anzuschauen und schlittert so in ein Leben voller Luxus und Extravaganz. Dort lernt er auch die schöne Babe Bennett kennen, die, wie es zunächst scheint, wie durch Zufall in sein Leben tritt. Die Anteile der Firma soll er laut Erbe dem Vorstandsvorsitzenden Chuck Cedar verkaufen, für eine stolze Summe von 40 Milliarden US-Dollar. Doch sowohl Babe Bennett, als auch Chuck Cedar verfolgen einen perfiden Plan, um sich die Aktien-Anteile unter den Nagel zu reißen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Longfellow Deeds) Winona Ryder (Louise "Babe" Bennett / Pam Dawson) John Turturro (Emilio Lopez) Steve Buscemi (Crazy Eyes) Jared Harris (Mac McGrath) Peter Gallagher (Chuck Cedar) Allen Covert (Marty) Originaltitel: Mr. Deeds Regie: Steven Brill Drehbuch: Tim Herlihy Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Teddy Castellucci Altersempfehlung: ab 6