Komödie Fantomas bedroht die Welt F, I 1967 Stereo Untertitel 16:9 Lord McRashley (Jean-Roger Caussimon), einer der reichsten Männer des britischen Empires, bekommt auf seinem am schottischen Loch Ness gelegenem Schloss Besuch von seinem Studienfreund Sir Walter Brown. Doch schnell gibt der sich als Fantomas zu erkennen, als König aller Verbrecher, der mit einem Knopfdruck den Planeten in die Luft sprengen könne. Fantomas hat ein neues Steuersystem für die Menschheit erfunden: Die Reichen sollen für ihr Recht zu leben zahlen. Die Summe richtet sich nach dem Vermögen, bei Lord McRashley wäre er mit sechs Millionen Dollar zufrieden. Wer nach einer Versäumnisfrist nicht zahlt, quasi die Steuer hinterzieht, stirbt. Zur Warnung lässt Fantomas die Leiche des wahren Walter Brown zurück. Doch weder der Lord noch die anderen Milliardäre sind bereit zu zahlen, stattdessen engagieren sie mit dem chaotischen Kommissar Juve (Louis de Funes), seinem einfältigen Gehilfen Bertrand (Jacques Dynam) sowie dem Reporter Fandor (Jean Marais) und dessen Verlobter Hélene (Mylene Demongeot) die berühmtesten Fantomas-Jäger. Als alle auf dem Schloss versammelt sind, geschehen dort seltsame Dinge: Lady McRashley (Françoise Christophe) versucht, per Séance Kontakt zu Walter Brown aufzunehmen, und Juve entdeckt jeden Abend einen Gehängten an seiner Zimmerdecke oder einen Leichnam in seinem Bett. Versehen mit der Nachricht 'Letzte Warnung vor der Vollstreckung'. Zur alljährlichen Fuchsjagd erscheint vor der versammelten Reiterschar Fantomas in der Maske von Lord McRashley. Seine Gefolgsleute hat er mit allen technischen Raffinessen ausgestattet geschickt im Wald platziert. Doch Fantomas' Pläne werden vereitelt. Hélene beobachtet, wie der angebliche Lord McRashley im Kampf mit seinem Sekretär Berthier (Henri Serre), der in die Frau des Lords verliebt ist, seine Maske verliert. Daraufhin soll Hélene beseitigt werden, um die Tarnung nicht zu gefährden. Das kann Fandor verhindern. Nun planen sie, Fantomas eine Falle zu stellen. Der führt gerade als angeblicher Lord McRashley die Polizei und die im Schloss versammelten Reichen perfekt an der Nase herum. Am schlimmsten trifft es Kommissar Juve. Schauspieler: Jean Marais (Fandor / Fantomas) Louis de Funès (Kommissar Juve) Mylène Demongeot (Hélène) Françoise Christophe (Lady Rashley) Jean-Roger Caussimon (Lord Rashley) Jacques Dynam (Bertrand) Henri Serre (André Berthier) Originaltitel: Fantômas contre Scotland Yard Regie: André Hunebelle Drehbuch: Jean Halain, Pierre Foucaud Kamera: Marcel Grignon Musik: Michel Magne Altersempfehlung: ab 12