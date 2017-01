ONE 13:50 bis 15:25 Komödie Fantomas gegen Interpol F, I 1965 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Fantomas macht Jagd auf zwei Spezialisten, die an einem Gerät für Gedankensteuerung arbeiten.Noch immer ist Fantomas, der geniale Superschurke und wahnsinnige Meister der Verwandlung, auf freiem Fuß. Dass Frankreich schon seit einem Jahr von seinen Untaten verschont blieb, wird Kommissar Juve (Louis de Funes) angerechnet, der dafür zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen wird. Sein Ruhm ist dahin, als Fantomas Professor Marchand, einen angesehenen Hypnose- Experten, der an einem Gerät für Gedankensuggestion tüftelt, entführt. Weil für das Projekt auch noch Professor Lefevre, ein weiterer Hypnose-Experte, vonnöten ist, kommt der Journalist Fandor (Jean Marais) auf die geniale Idee, Fantomas zuvorzukommen und mit seinen eigenen Waffen zu schlagen: Fandor will das Aussehen Lefevres annehmen, an seiner statt an einer wissenschaftlichen Konferenz in Rom teilnehmen und sich inkognito von Fantomas entführen lassen. Lefévre ist damit einverstanden. Im Zug von Paris nach Rom reisen auch Fandors Verlobte Hélene (Mylene Demongeot), ihr kleiner Bruder Michou (gespielt von Louis' Sohn Olivier de Funes) sowie Kommissar Juve mit einem Riesenaufgebot an Polizisten. Deshalb kann Fantomas dort nicht wie geplant zuschlagen. In Rom beginnt die Konferenz mit Fandor als Lefevre. Weil auch Fantomas in dessen Maske unterwegs ist, misslingt die Entführung "Lefevres" ebenso wie die Festnahme von Fantomas, denn der ahnungslose Juve und seine Leute können den einen nicht mehr vom anderen unterscheiden. Als dann auch noch der echte, damit dritte, Lefevre in Rom auftaucht, ist das zu viel für Juve: Er landet in der römischen Psychiatrie. Fantomas gelingt es indessen zu fliehen und Hélene sowie deren Bruder Michou in seine Gewalt zu bringen. So will er Hélene erpressen, "freiwillig" bei ihm zu bleiben. Er lädt sie pikanterweise zu einem Maskenball, bei dem auch Fandor, Juve und dessen Leute verkleidet auftauchen. Doch sie haben gegen Fantomas keine Chance und landen, von Gas benebelt, in dessen Reich am Plateau eines Vulkans. Fantomas will sie für seine grausamen Experimente nutzen. Da gelingt es ausgerechnet Kommissar Juve, sich ihrer Bewacher mit Hilfe seiner präparierten Zigarren zu entledigen. Und dann kommen ihnen auch noch die beiden Professoren mit ihrem inzwischen entwickelten Gedankensuggestionsgerät zu Hilfe. Auch der zweite der drei 'Fantomas'-Filme von André Hunebelle bietet einen für die Entstehungszeit temporeichen Mix aus Krimi-Spannung, Action und Humor. Wie schon im ersten Teil läuft am Ende alles auf eine gigantische Verfolgungsjagd hinaus. Diesmal schlüpft Jean Marais gleich in drei Rollen und Louis de Funes bekommt als Kommissar Juve noch mehr zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Marais (Fantômas / Fandor / Professor Lefèvre) Louis de Funès (Kommissar Juve) Mylène Demongeot (Hélène) Jacques Dynam (Bertrand) Michel Duplaix (Leon) Christian Toma (Inspektor) Albert Dagnant (Professor Marchard) Originaltitel: Fantômas se déchaîne Regie: André Hunebelle Drehbuch: Pierre Foucaud, Jean Halain Kamera: Raymond Pierre Lemoigne Musik: Michel Magne Altersempfehlung: ab 12