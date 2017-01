ONE 12:10 bis 13:50 Komödie Fantomas F, I 1964 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein mysteriöser Superschurke hält mit seinen raffinierten Verbrechen ganz Frankreich in Atem. Er trägt eine blaue Maske und nennt sich selbst Fantomas. Als ihm erneut ein Diamantendiebstahl in Verkleidung gelingt, platzt dem Pariser Kommissar Juve der Kragen. Er will den unverschämten Gauner endlich dingfest machen. Mit seinen trotteligen Inspektoren, allen voran seinem Assistenten Bertrand, macht er sich an die Arbeit. Dumm nur, dass Juve selbst nicht gerade zu den Pfiffigsten zählt. Anders als Juve profitiert der Zeitungsreporter Fandor zunächst von Fantomas' Existenz. Aber als er nach vielen erfolgreichen Artikeln gemeinsam mit seiner Verlobten Hélene ein gefälschtes Fantomas-Interview mit ebenso gefakten Fotos veröffentlicht, bringt ihn Fantomas in seine Gewalt. Er verlangt von Fandor quasi eine Gegendarstellung und brennt ihm zur Mahnung ein 'F' auf die Brust - zugleich als Beweis, dass diese Begegnung kein Traum war. Doch als der Bösewicht ihn erneut kidnappt, wird es noch schlimmer. Fantomas übernimmt Fandors Aussehen sowie seine Fingerabdrücke und raubt als angeblicher Fandor eine große Juwelenschau aus - unter Bewachung von Juve und seinen Leuten! Juve bleibt nur, über das Fernsehen die Fahndung nach Fandor als langgesuchtem Fantomas in Gang zu setzen. Kurz darauf entführt Fantomas auch Hélene, in die er sich verliebt hat und landet sogleich seinen nächsten Coup: In der Maske Kommissar Juves überfällt er ein Kasino, was natürlich zur Folge hat, dass der echte Juve von seinen vertrottelten Kollegen verhaftet wird. Unterdessen erwachen die beiden Entführten, Fandor und Hélene, in einer bergigen Gegend in einem Auto, das von Fantomas' eifersüchtiger Freundin Lady Beltham manipuliert wurde: Ohne Bremsen jagen sie die Serpentinen hinunter. Prompt wird Fandor wegen Raserei verhaftet - und kommt in eine Zelle mit Juve. Doch Fantomas ist als Wärter zur Stelle und holt sie aus dem Gefängnis, um nun endlich ihre Hirne für seine Zwecke zu nutzen. Bei einem Unfall können die beiden fliehen - es beginnt eine verwegene, tollkühne Jagd auf den Schurken mit den tausend Gesichtern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Marais (Fantômas / Fandor) Louis de Funès (Kommissar Juve) Mylène Demongeot (Hélène) Jacques Dynam (Inspektor Bertrand) Robert Dalban (Verleger) Marie-Hélène Arnaud (Lady Beltham) Andrée Tainsy (Garderobiere) Originaltitel: Fantômas Regie: André Hunebelle Drehbuch: Jean Halain, Pierre Foucaud Kamera: Marcel Grignon Musik: Michel Magne Altersempfehlung: ab 12