ONE 07:55 bis 09:25 Komödie Drei Männer im Schnee A 1955 Stereo Untertitel 16:9 SW Geheimrat Schlüter, ein Großindustrieller mit Vergnügen an handfesten Streichen, nimmt unter falschem Namen an einem Gewinnspiel seiner eigenen Firma teil. Prompt erzielt er den zweiten Preis: ein Luxusurlaub in einem alpinen Nobelhotel. Um zu erleben, wie man dort weniger gut betuchte Zeitgenossen behandelt, reist der Geheimrat inkognikto. Schlüters Tochter Hilde behagt dieses Versteckspiel gar nicht. Sie informiert den Hoteldirektor, provoziert dadurch aber erst recht eine Verwechslung: Ein Fritz Hagedorn wird für den Millionär gehalten und mit einer Suite beehrt. Als Hilde sich auch noch in Fritz verliebt, ist das Chaos komplett. Schauspieler: Paul Dahlke (Geheimrat Schlüter) Claus Biederstaedt (Dr. Fritz Hagedorn) Günther Lüders (Johann Kesselhut) Margarete Haagen (Frau Kunkel, Hausdame) Nicole Heesters (Hilde Schlüter) Alma Seidler (Mutter Hagedorn) Eva-Maria Meineke (Frau Casparius) Originaltitel: Drei Männer im Schnee Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Berthold Bürger Kamera: Richard Angst Musik: Alexander von Slatinay