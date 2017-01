tagesschau24 11:15 bis 12:00 Dokumentation Wegelagerer und Wichtigtuer Wie die "Spiegel-Affäre" die Republik veränderte D 2012 2017-01-01 21:02 Stereo 16:9 Live TV Merken Die "Spiegel-Affäre" liegt mehr als fünf Jahrzehnte zurück. So skandalös der Vorgang damals auch war, so wichtig war er danach für die Stärkung der Pressefreiheit im Nachkriegs-Deutschland. Zahllose Bürger empörten und engagierten sich damals, die Bundesregierung geriet unter Druck. Und die anderen Medien praktizierten Solidarität mit dem verfolgten Spiegel. Und heute? Die ARD-Dokumentation schildert noch einmal die Hintergründe des damaligen "Angriffs auf die Pressefreiheit". Doch die Autoren Grit Fischer und Maik Gizinski dokumentieren auch die aktuelle Medienlandschaft in Deutschland: Wie haben sich Medien seit dieser Affäre verändert, welche Einflüsse haben sich verstärkt, wie groß ist die (auch innere) Freiheit der Journalisten heute? Wie nutzen die Medien ihre Freiheit, welchen Stellenwert hat sie noch bei den Bürgern? Warum ist das Image der Journalisten beim jährlichen Ranking der Berufe so mies? Sind sie, wie manche Bürger und Politiker glauben, häufig nur "Wegelagerer und Wichtigtuer"? Oder leisten sie nicht einen unverzichtbaren Beitrag zur Demokratie, indem sie Missstände enthüllen, "die da oben" kontrollieren, den - nicht nur politischen - Alltag reportieren und immer komplizierter werdende Zusammenhänge kompetent erklären? Werden die Medien also ihrer Verantwortung gerecht, dürfen sie sich noch immer, wie es damals der Spiegel-Chef Augstein formulierte, als "Sturmgeschütz der Demokratie" fühlen? Interviewpartner in dieser Dokumentation sind u.a. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Georg Mascolo, Chefredakteur "Der Spiegel", Theo Sommer, seinerzeit Redakteur "Die Zeit", der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs Ole von Beust und der ehemalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Wolfgang Schäuble (Bundesfinanzminister), Georg Mascolo (Chefredakteur "Der Spiegel"), Theo Sommer (damaliger Redakteur "Die Zeit"), Ole von Beust (ehem. Erster Bürgermeister Hamburg), Nikolaus Brender (ehemaliger ZDF Chefredakteur) Originaltitel: Wegelagerer und Wichtigtuer Regie: Grit Fischer/Maik Gizinski