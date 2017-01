SAT.1 Gold 01:25 bis 03:00 Krimi Der Bulle von Tölz: Bauernhochzeit D 1997 20 40 60 80 100 Merken Als die junge Braut Klara am Morgen ihren frischgebackenen Ehemann wecken will, findet sie statt seiner eine abgestochene Sau im Bett. Ihren Mann entdeckt sie tot in der Scheune - mit einem Schlachtmesser zwischen den Rippen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Monika Baumgartner (Klara) Axel Bauer (Herr Hopfner) Ernst Cohen (Xaver Hopfner) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Jörg Graser Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12