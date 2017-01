SAT.1 Gold 15:50 bis 16:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Am Ende der Schuld D 1999 16:9 Merken Ein schwerer Schicksalsschlag trifft die Pianistin Susanne Fichte: Ihr Baby Paul wurde entführt, und beim Versuch, Hilfe zu holen, hat sie sich selbst verletzt. Merkwürdig ist, dass Susanne ihren Mann Daniel weder über die Entführung noch über ihre Verletzung informiert. Stefanie schaltet sich ein und bestellt ihn ins Krankenhaus, aber Susanne schweigt weiterhin. Inzwischen hat die Polizei den kleinen Paul entdeckt - der Junge leidet an hohem Fieber ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Ingrid Föhr Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer