SAT.1 Gold 12:25 bis 13:20 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Abschied D 1999 16:9 Nach einer glücklich überstandenen Nierentransplantation wird Leo Kladen von seiner Frau Bettina mit der Nachricht konfrontiert, dass sie seit längerer Zeit einen Geliebten hat und ihn - nachdem sie Jahre an der Seite ihres kranken Mannes ausharrte - jetzt verlassen wird. Derweil wartet Dr. Meier-Liszt ungeduldig auf seinen Aufhebungsvertrag, damit er in Weimar eine eigene Klinik übernehmen kann ... Schauspieler: Julia Hentschel (Schwester "Stefanny") Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Christian Tasche (Leo Kladen) Petra Zieser (Bettina Kladen) Susanne Sachße (Frauke Riesberger) Michael Hanemann (Schmiedecke) Thorsten Nindel (Dr. Büttner) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Ben Wohle Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer