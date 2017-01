SAT.1 Gold 11:40 bis 12:25 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Die Schwüre der Treue D 1999 16:9 Merken Leo Kladen ist offenbar in betrunkenem Zustand angefahren worden. Das Blutbild zeigt jedoch, dass er Schlaftabletten genommen hat. Als die Ärzte seine OP vorbereiten, stellt sich heraus, dass für Kladen endlich eine passende Spenderniere gefunden wurde. Vor dem Eingriff will er noch mit seiner Frau sprechen - doch die hat einen Herzanfall erlitten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Hentschel (Fanny 'Stefanny' Stephan) Walfriede Schmitt (Klara Mehring) Ulrike Mai (Elke Richards) Klaus Mikoleit (Prof. Friedhelm Günther) Christoph Schobesberger (Dr. Johannes Stein) Constanze Roeder (Dr. Dagmar Berger) Bernd-Uwe Reppenhagen (Olaf Zehler) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Sabine Landgraeber Drehbuch: Ben Wohle Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer