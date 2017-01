SAT.1 Gold 10:05 bis 10:50 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Eine zweite Chance D 1998 16:9 Merken Nach einer OP wegen einer verschwiegenen, missglückten Abtreibung vertraut sich Elisabeth ihrer Zimmernachbarin Mechthild an. Die gesteht ihr, dass sie durch eine Abtreibung unfruchtbar wurde - ihr Sohn hält sie für seine leibliche Mutter. Elisabeth erzählt weiter, dass sie als Hure gearbeitet hat, was ihr neuer Freund ebenfalls nicht weiß. Dann kommt er zu Besuch: Er ist Mechthilds Sohn ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Hentschel (Fanny 'Stefanny' Stephan) Walfriede Schmitt (Klara Mehring) Ulrike Mai (Elke Richards) Klaus Mikoleit (Prof. Friedhelm Günther) Christoph Schobesberger (Dr. Johannes Stein) Constanze Roeder (Dr. Dagmar Berger) David C. Bunners (Dr. Markus Meier-Liszt) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Sabine Landgraeber Drehbuch: Astrid Meyer-Gossler Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer