SAT.1 Gold 05:35 bis 05:55 Dokusoap Lenßen & Partner Mitgehangen, mitgefangen Mitgehangen, mitgefangen D 2009 16:9 Merken Der Mandant hat ein seltsames Anliegen: Ein Aktenkoffer soll an einer bestimmten Adresse abliefert werden. Bei der Übergabe entführen Unbekannte Christian Storm samt Koffer. Doch die Gangster finden darin nicht das, was sie sich erhoffen. Daraufhin stellen sie Ingo Lenßen ein Ultimatum und fordern den Inhalt. Doch den kennt nur der Mandant, der spurlos verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner