Sat.1 02:10 bis 03:50 SciFi-Film Super 8 USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Als Joe, Alice und ihre Freunde im Jahr 1979 eine Nachtszene für ihren Amateur-Zombiefilm drehen, werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Vor ihren Augen kollidiert ein Güterzug mit einem Pick-up und geht in Flammen auf. Nach dem Vorfall häufen sich merkwürdige Ereignisse in der Kleinstadt Lillian, und die Teenager finden etwas Unglaubliches heraus: Der Zug gehörte nicht nur der US-Air-Force, er beherbergte auch ein Wesen, das nicht von dieser Welt ist ... Schauspieler: Joel Courtney (Joe Lamb) Elle Fanning (Alice Dainard) Kyle Chandler (Jackson Lamb) Riley Griffiths (Charles) Ryan Lee (Cary) Zach Mills (Preston) Ron Eldard (Louis Dainard) Originaltitel: Super 8 Regie: J.J. Abrams Drehbuch: J.J. Abrams Kamera: Larry Fong Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12