Sat.1 00:25 bis 02:10 Actionfilm Auf brennendem Eis USA 1994 2017-01-01 03:50 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Sprengstoffexperte Forrest Taft wird für die Bekämpfung brennender Ölquellen nach Alaska eingeflogen. Dabei kommt er Michael Jennings, dem korrupten Chef eines Ölkonzerns, auf die Schliche. Taft sagt dem Umweltsünder den Kampf an - um Jennings das Handwerk zu legen, ist ihm fast jedes Mittel recht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Forrest Taft) Michael Caine (Michael Jennings) Joan Chen (Masu) Billy Bob Thornton (Homer Carlton) John C. McGinley (MacGruder) R. Lee Ermey (Stone) Shari Shattuck (Liles) Originaltitel: On Deadly Ground Regie: Steven Seagal Drehbuch: Robin U. Russin, Ed Horowitz Kamera: Ric Waite Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 18