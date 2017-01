TLC 01:10 bis 01:30 Dokumentation Secrets of American Housewives Eine Wissenschaft für sich USA 2014 Merken Die schöne Michelle Rivera Nyce kommt aus einem einfachen, philippinischen Inseldorf. Doch als sie Jonathan Nyce kennenlernt, ändert sich ihr Leben von Grund auf. Der schüchterne Wissenschaftler verliebt sich in die fast 20 Jahre jüngere Asiatin und heiratet sie. Jetzt hat Michelle das große Los gezogen: Jonathan ist nämlich nicht nur ein treuer Gatte, sondern schon bald millionenschwer. Mit der Erfindung eines neuen Medikaments verdient er ein Vermögen und kann seiner Frau jeden Wunsch erfüllen. Doch trotz Traumvilla und Sportautos ist Michelle gelangweilt, bis sie eine Affäre mit ihrem Gärtner beginnt. Als Jonathan Wind von der Sache bekommt, dreht er durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Lives Of Stepford Wives