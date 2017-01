TLC 23:05 bis 00:00 Dokusoap Rich Kids Of Social Media Timothy, Bryan, Julia and Iman GB 2016 Merken Timothy ist ein junger Jetsetter aus einer alten, schwerreichen Familie und musste noch nie arbeiten. Doch dieses luxuriöse Leben kann auch recht öde sein. Um der Langeweile zu entfliehen, reist der 23-jährige Multimillionenerbe nach Berlin, um dort mit anderen superreichen Kids, die er online kennengelernt hat, wilde Partys zu feiern. Möchtegern-Berühmtheit Julia will sich einer Schönheits-OP unterziehen, weil sie mit definierteren Wangenknochen vollkommen anders und ganz großartig aussehen wird. Bryan, der 22-jährige Erbe eines riesigen Vermögens, lässt seine Freundin aus Kanada einfliegen, um mit ihr in einen hippen Frankfurter Club zu gehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rich Kids Of Social Media