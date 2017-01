TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Rich Kids Of Social Media Emir, Iman, Christopher, Adil and Jack GB 2016 Merken New York, London, Istanbul - Emir ist ein echter Jet-Setter, der in seinem Privatflugzeug um die Welt reist. Der 24-jährige Multimillionär ist Erbe eines türkischen Immobilien-Imperiums, stammt aus einer der ältesten Familien Istanbuls und führt sein eigenes Real Estate-Unternehmen in New York. Auch Adil, der in einer der reichsten Grafschaften Großbritanniens zuhause ist, kennt nur eins: das Leben im Luxus. Da der 16-jährige Auto-Narr noch keinen Führerschein besitzt, fährt ihn heute sein Chauffeur im brandneuen Bentley Mulsanne zum Shopping. Denn der verwöhnte Sohn eines Property Investors möchte seiner Sammlung von Luxuswagen noch weitere hinzufügen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rich Kids Of Social Media