TLC 17:45 bis 18:15 Dokusoap Long Island Medium Starke Kinder USA 2015 Merken In dieser Episode hält Theresa Sitzungen für Kinder ab. Denn für die Kleinen ist es wichtig zu wissen, dass ihre Lieben noch da sind und sie sich nicht allein fühlen müssen. Dafür fährt sie nach Rockville Centre, um die elfjährige Ally zu überraschen. Ally hat viel durchgemacht, doch der schlimmste Verlust für das Kind war der Tod ihres Vaters. Nun versucht das Medium aus Long Island, mit dem Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Dann packt Tochter Victoria ihre Koffer, um nach den Sommerferien wieder aufs College zu gehen. Theresa kann es schlecht ertragen, dass ihr kleines Mädchen erwachsen wird und sie nicht mehr so braucht, wie früher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium