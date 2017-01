TLC 12:40 bis 13:40 Dokusoap Long Island Medium Das größte Opfer USA 2015 Merken Die Toten, zu denen Theresa in diesem Special von "Long Island Medium" Kontakt aufnehmen will, sind heldenhafte Polizeibeamte und Feuerwehrleute, die bei ihren gefährlichen Einsätzen für die Sicherheit und das Leben anderer starben. Doch wie immer hat Theresa keine Ahnung, was ihr die Seelen präsentieren werden. Manche sind bei Bränden umgekommen, bei Schießereien oder während der Tragödie von 9/11. Auch Millie hat ihren Mann Joe bei einem Polizeieinsatz verloren, nur 13 Tage, bevor ihr gemeinsames Baby zur Welt kam. Ein Verlust, den die junge Frau bis heute nicht überwindet. Wird Theresa eine Verbindung zu Joe herstellen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium