TLC 10:10 bis 11:10 Dokusoap Long Island Medium Winter in Florida USA 2015 Merken Larry wollte schon immer dem Winter entfliehen und hat Theresa überredet, mit einem Wohnmobil nach Florida zu fahren, wo er ein Haus gemietet hat. Und der Sunshine-State hat etliche Pluspunkte: Es schneit nie, das Haus ist ein echter Traum, und außerdem kann das Medium hier problemlos arbeiten. Doch leider wiegen auch die Nachteile schwer: Theresas Eltern leben hier ganz in der Nähe und, was noch schlimmer ist, Theresas Haare vertragen sich nicht mit der örtlichen Feuchtigkeit - Ein derart großer Minuspunkt, dass der ganze Umzug davon abhängt! Friseur Andrew soll das Schlamassel jetzt in den Griff bekommen und steht gehörig unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium