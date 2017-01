TLC 07:10 bis 07:35 Dokusoap Long Island Medium Die Torjägerin USA 2015 Merken Theresa und Larry besuchen das Lokal, in dem sie während ihrer ersten Dates oft gegessen hatten. Damals hieß es "Andy's Coffeeshop", hat jedoch den Pächter gewechselt und ist heute ein Imbiss. Die alten Stühle sind aber noch die gleichen. Doch während ihres nostalgischen Mittagessens spürt die Hausfrau aus Long Island eine Energie, die aus dem Jenseits kommt, und nimmt Kontakt zu einer verstorbenen Seele auf. Im Anschluss wird es sportlich: Theresa besucht ihren Bruder Mike und will ihn zum Fußballtraining ihrer Nichte Halley begleiten. Da sie früher selbst eine gute Spielerin war, möchte das Medium der Mädchenmannschaft einige Tricks beibringen, die sicher zum Sieg führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium