Long Island Medium Theresa am Seil USA 2015 Für Medium Theresa Caputo gibt es nichts Schöneres, als Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Da trifft es sie besonders hart, dass nach Tochter Victoria jetzt auch noch Larry Junior das Elternhaus verlassen will. Aber positiv denken hilft: Mit dem freigeräumten Zimmer des Sohnemanns lässt sich doch sicher etwas Sinnvolles anstellen? Außerdem muss Theresa erfahren, dass es auch im Leben einer Seherin Überraschungen gibt. Manchmal sogar in Schwindel erregender Höhe. Tochter Victoria will gemeinsam mit ihrer Vollblutmutti die Gesetze der Schwerkraft überwinden - und zwar in einem Hochseilgarten! Für die sonst so unerschrockene Theresa wird die Kletterpartie zu einer emotionalen Gratwanderung. Denn die Sensoren des Mediums melden ganz klar: Gefahr! Originaltitel: Long Island Medium