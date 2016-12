RTS Deux 21:35 bis 00:05 Fantasyfilm Le Hobbit: La désolation de Smaug USA, NZ 2013 D'après le roman de: J.R.R. Tolkien 20 40 60 80 100 Merken Retour en Terre du milieu ! Après Un voyage inattendu, Bilbon Saquet part braver dangers et dragon pour récupérer un trésor enfoui sous la montagne avec ce deuxième volet de la trilogie du Hobbit, La désolation de Smaug. Après la trilogie du Seigneur des anneaux, Peter Jackson continue donc son introspection de l'univers foisonnant de J.R.R. Tolkien. Il parvient surtout à maintenir une grande fluidité narrative malgré le nombre impressionnant de personnages principaux - treize nains, un hobbit, un magicien. Au niveau des effets spéciaux, les troupes du cinéaste ont encore effectué des miracles technologiques. De l'évasion du royaume des Elfes en tonneaux flottants sur les rapides, jusqu'aux nombreux paysages féériques, pour culminer par le terrible Smaug, grand dispenseur de flammes ravageuses, le spectacle est total. Et encore, on ne s'attarde pas sur les combats épiques et l'impressionnante galerie d'affreux méchants. A voir en attendant la conclusion avec le prochain volet, La bataille des cinq armées. A l'Auberge du Poney Fringuant, à Bree, Thorin est abordé par Gandalf. Celui-ci informe le nain que sa tête a été mise à prix et le pousse à récupérer l'Arkenstone, un joyau d'une taille colossale gardée par le dragon Smaug, à Erebor. L'air de rien, il lui conseille fortement de se faire aider par un cambrioleur, et pourquoi pas un hobbit, dont c'est la spécialité. La scène se déroule, en réalité, un an avant le début des aventures de Bilbo Baggins et de sa compagnie de treize nains. De retour au présent, on les retrouve, toujours poursuivis par les troupes de l'orque Azog, alors qu'ils se réfugient dans la demeure de Beorn, un changeur de peau qui hait pourtant les nains. Gandalf et Bilbon parviennent néanmoins à le convaincre de les aider dans leur quête et celui-ci leur prête main-forte pour atteindre la Forêt Noire, prochaine étape de leur périple. Après y avoir subi une attaque d'araignées géantes et échappé aux Elfes des bois, dont Legolas et Thauriel, ils prennent la direction de La Montagne solitaire, repère du terrifiant Smaug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McKellen (Gandalf) Martin Freeman (Bilbo) Richard Armitage (Thorin) Ken Stott (Balin) Graham McTavish (Dwalin) William Kircher (Bifur) James Nesbitt (Bofur) Originaltitel: The Hobbit: The Desolation of Smaug Regie: Peter Jackson Drehbuch: Fran Walsh, Philippa Boyens, Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson , Guillermo del Toro Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12