Entre danses, chants et gags percutants, le célèbre show satirique fait une fois de plus mouche. Cette fois sous le signe du gothique! Le réveillon vient de se terminer, et 2016 avec. L'occasion est trop belle de revenir sur l'année écoulée en compagnie de l'incontournable Revue genevoise, ses comédiens en verve, ses gags à foison et ses répliques joyeusement féroces. Thierry Meury, Pierre Naftule et notamment Laurent Nicolet s'en sont encore donnés à c?ur joie pour livrer un cocktail explosif aussi drôle que chantant. Cette année, après un début sur les chapeaux de roues où l'on fêtera les 200 ans du roman Frankenstein, écrit par Mary Shelley sur les pentes de Cologny, on rira encore une fois de tout : de la sécurité du canton avec Pierre Maudet, du procureur général prônant le durcissement de la loi contre les chauffards, de la fine gâchette du barreau incarnée par Me Dominique Warluzel, des migrants, avec un duo formé par Guy Parmelin et Ueli Maurer s'évertuant à les repousser, et même - mission pourtant délicate mais accomplie avec succès - de l'islam et la radicalisation. Vivement 2017!