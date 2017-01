RTS Deux 11:20 bis 12:40 Trickfilm 101 Dalmatiner USA 1961 20 40 60 80 100 Merken Anita et Roger s'aiment d'amour tendre. Ils se sont rencontrés grâce à leurs chiens respectifs, les dalmatiens, Perdy et Pongo. Perdy donne naissance à de jolis chiots... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Gerd Vespermann (Pongo) Gisela Reißmann (Cruela De Vil / Miss Birdwell) Ernst Jacobi (Roger) Maria Körber (Anita) Edgar Ott (Horace / Insp. Craven) Originaltitel: One Hundred and One Dalmatians Regie: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman Drehbuch: Bill Peet Musik: George Bruns