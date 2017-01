WDR 00:45 bis 04:35 Musik Rockpalast from the archives: Essener Pop & Blues Festival 1969/1970 D 1969/1970 Stereo HDTV Live TV Merken 1969 veranstaltete der 25-jährige Student Konrad Mallison auf eigenes Risiko ein Mammut-Festival in der Essener Grugahalle. Als Grundlage zur Finanzierung der Großveranstaltung mit internationalen Stars diente ihm eine Erbschaft. Das dreitägige Festival-Happening bot Konzerte bis in die frühen Morgenstunden und eine für die damalige Zeit sensationelle Lichtshow. Die Originalsendung von 1969 zeigt die Highlights der Konzerte von Deep Purple, Pink Floyd, Taste, The Nice und vielen mehr. Die zweite Ausgabe der Kultveranstaltung fand bereits ein Jahr später statt. Sie wurde bereits in Farbe ausgestrahlt und ist aus heutiger Sicht ein richtiges Videokunstwerk. Musikalische Höhepunkte sind hier unter anderem Keef Hartley Band, Hardin & York und Kraftwerk, die zu dieser Zeit noch unter "Organisation" firmierten. Ergänzt werden die Highlightsendungen durch zeitgenössische Fernsehreportagen und Konzert-Specials von Taj Mahal sowie Hardin & York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast From the Archives