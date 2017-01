WDR 23:30 bis 00:00 Show Frohes Neues - Stars und ihre Wünsche! Präsentiert von Dieter Nuhr D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Was soll denn 2017 schon passieren? Hat nicht das Jahr 2016 bereits alles an Krisen und Katastrophen abgearbeitet? Zeit jedenfalls, um positiv nach vorne zu schauen und einen persönlichen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen. Was wünschen wir uns für 2017? Das fragt sich Dieter Nuhr und präsentiert dafür ausgewählte Prominente. Denn für manchen von ihnen hatte das Jahr einiges an emotionalen Momenten zu bieten. Egal ob die Krebserkrankung von Wolfgang Bosbach, der 60. Geburtstag von Günther Jauch, die Rückkehr des Erfolgs auf dem Tennisplatz für Boris Becker oder der Wunsch nach mehr Respekt untereinander von Nadja Auermann. Außerdem u.a. mit dabei: Fußball-Weltmeister Toni Kroos, Goldmedaillengewinner Fabian Hambüchen, BGH-Richter Thomas Fischer und Mario Barth. Für Dieter Nuhr fangen diese und weitere Stars in kurzen Videobotschaften ihre Momente 2016 ein und formulieren, abgeleitet von diesen Ereignissen, einen Wunsch für das Jahr 2017. "Frohes Neues!" Persönlich, klug, einzigartig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Gäste: Gäste: Günther Jauch, Wolfgang Bosbach, Boris Becker, Nadja Auermann, Toni Kroos, Fabian Hambüchen, Thomas Fischer, Mario Barth Originaltitel: Frohes Neues - Stars und ihre Wünsche!