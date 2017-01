WDR 13:15 bis 13:45 Dokumentation Schätze hinter Festungsmauern Eine Entdeckertour durch Burgen und Ritterhäuser im Münsterland D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ein vergessener Reisekoffer auf dem Burgspeicher, seltsame Schriftzeichen an den Mauerzinnen, eine vergitterte Falltür, eine verschlossene Gruftkapelle: All das reizt in Ulrich Reinke den Entdeckerinstinkt. Der münstersche Denkmalexperte nimmt uns mit auf eine kleine Tour zu Burgen und Rittersitzen im Münsterland. Und weil Reinke die Lizenz zum Stöbern hat, darf er da Sachen machen, die ein normaler Besucher nicht darf: private Türen öffnen, in Schränken wühlen und vom Keller bis zum Dachboden alles anfassen. Dabei holt er Seltenes, Unbekanntes, Wertvolles und auch Skurriles ans Licht. Die Stationen sind Burg Hülshoff in Havixbeck, das Haus Marck in Tecklenburg, Burg Vischering in Lüdinghausen und das Haus Welbergen in Ochtrup. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schätze hinter Festungsmauern