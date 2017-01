WDR 09:25 bis 12:00 Reportage ECHT WIR - So lebt der Westen Echt wir - So lebt der Westen / Generation Familie - Kinder, Glück und Abenteuer / Endlich 18 - Erwachsenwerden und in die Welt starten / Über 70 - fürs Altsein zu jung / Um die 30 - wie will ich leben? / Mit 50 - noch einmal richtig durchstarten D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken NRW wird 70. Aus diesem Anlass haben 20 Menschen zwischen 18 und 88 über mehrere Monate mit dem Handy ihr Leben dokumentiert. Entstanden sind private, intensive und emotionale Videotagebücher, die alle zusammen einen exklusiven Einblick in das Leben in NRW geben. Generation Familie - Kinder, Glück und Abenteuer "Wir haben unser Haus in Dortmund verkauft und sind auf Weltreise gegangen - mit unseren vier Kindern", erzählt Thor. Jetzt lebt er mit seiner Familie in einer kleinen Hütte auf Tasmanien. Die Suche nach einem neuen, einfachen Leben treibt die Familie von Asien nach Australien und Neuseeland. Uta und Simone wollen gar nicht in die große Welt hinaus. Die beiden Frauen sind ein Paar und sie sind Mama und Mami von Zwillingen. Den Papa dazu gibt es auch. Wie funktioniert das Modell "Regenbogenfamilie" im Alltag? Anja dagegen zieht ihre drei Kinder alleine groß und erzählt in ihrem Videotagebuch von ihrer Sehnsucht nach einem Mann und Ersatzvater an ihrer Seite. Dreimal Familie, dreimal anders: Geschichten von Kindern, Glück und großen Plänen. Endlich 18 - Erwachsenwerden und in die Welt starten Hannah aus Lindlar im Bergischen Land hat gerade ihr Abi bestanden und macht sich nun für ein Jahr auf nach Tansania. Die 18-Jährige nimmt uns mit auf ihre erste große Reise ins eigene Leben. Daniel aus Köln liebt das Leben und die Frauen. Er geht gerne auf Partys, von denen er oftmals nicht alleine nach Hause kommt. Bis er seine große Liebe trifft. Sie verändert alles. Hannah aus Gelsenkirchen geht Freitagabends nicht mit ihren Freundinnen aus, sondern zur Trauerbegleitung. Vor vier Jahren starb ganz plötzlich ihr Vater. Seitdem ist die Trauer Teil ihres Lebens geworden. Drei junge Menschen auf der Suche nach Liebe, Abenteuer und sich selbst. Über 70 - fürs Altsein zu jung "Durch das Selberfilmen vergesse ich meine Schmerzen. Ich bin schon eine komische Nudel", sagt Brigitte und lacht herzlich. Sie lebt in einem Seniorenstift in Essen. Elke ist 72, die Ehe läuft schlecht. Sie will ausbrechen aus dem Alltag und macht sich auf nach Malaysia als Granny-Aupair. "Die denken bestimmt alle, die Alte ist verrückt geworden. Aber die Oma wird's schon schaffen!", sagt Elke. Marie-Luise ist waschechte Kölnerin, 75 Jahre alt und Single. In ihrem Videotagebuch geht es vor allem um die Angst vor dem Alleinsein. Der Kontakt zur Familie wird weniger. Ihre Rente allein reicht nicht zum Leben. Wie kommt sie damit klar? Um die 30 - wie will ich leben? Das Leben von David, Andrea und Gülsen ist geprägt von viel Leidenschaft und Erfolgen, aber auch von Schmerzen und zerbrochenen Träumen. Sie sind um die 30 und auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. David aus Dortmund ist Skater. Sein Ziel: Bei der Rollstuhl-WM in den USA einen Podiumsplatz zu ergattern - mit spektakulären Stunts und Saltos. "Dass ich den Leuten immer noch erklären muss, dass Rollstuhlfahren nichts Schlimmes ist, das macht mich unglücklich!", sagt er. Andreas Traum war früher ein ganz normales Leben - mit Haus, Hund und Kindern. Doch zwei Krebserkrankungen haben diesen Traum zerstört. Und Gülsen? Gülsen aus Köln singt sich durch ihr Leben: Mal auf dem Weg zur Musikerkarriere - mal unterwegs Richtung Studium. Mit 50 - noch einmal richtig durchstarten Tim, Frank und Katharina stecken mitten in Aufbrüchen und Umbrüchen. Frank ist ganz der erfolgreiche Geschäftsmann, der um die Welt reist. Jetzt hat er ein zweites Mal geheiratet und ist mit über 50 nochmal Papa geworden. Tim will seine Freiheit leben, Konventionen klein halten. Der Deutsch-Kanadier filmt sich mit seinem Handy beim Singen, bei Musikproben, bei Selbstgesprächen. Sein Sohn scheint seinen Drang nach Freiheit zu akzeptieren und Tims Freundin muss das irgendwie auch. Und dann ist da noch Katharina. Katharina hieß früher Frank. Sie hat lange "Mann gespielt", wie sie sagt, obwohl sie sich als Frau fühlte. Jetzt will sie ganz als Frau leben - mit Frauenname, Frauenstimme, Frauenkörper. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Anne Bielefeld/Alexandra Hostert/Cathrin Leopold/Julia Schöning