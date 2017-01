WDR 08:25 bis 09:25 Musik Neujahrskonzert 2016 aus dem Teatro La Fenice G. Verdi, Il trovatore, "Chi del gitano" / G. Rossini, Il viaggio a Reims, Ouverture / G. Verdi, Rigoletto, "La donna è mobile" / G. Puccini, Gianni Schicchi, "Oh mio babbino caro" / G. Verdi, I Vespri siciliani, Ouverture / Johann Strauss, Quadriglia su Un Ballo in Maschera / G. Donizetti, L'elisir d'amore, "Una furtiva lagrima", tenore / C. Gounod, Roméo et Juliette "Je veux vivre" / G. Verdi, Nabucco, "Va pensiero" / G. Verdi, La traviata, "Libiam ne' lieti calici" I 2016 Stereo HDTV Live TV Merken mit Nadine Sierra, Sopran Stefano Secco, Tenor Chor und Orchester des Teatro La Fenice James Conlon, Dirigent und folgendem Programm: G. Verdi, Il trovatore, "Chi del gitano" G. Rossini, Il viaggio a Reims, Ouverture G. Verdi, Rigoletto, "La donna è mobile" G. Puccini, Gianni Schicchi, "Oh mio babbino caro" G. Verdi, I Vespri siciliani, Ouverture Johann Strauss, Quadriglia su Un Ballo in Maschera G. Donizetti, L'elisir d'amore, "Una furtiva lagrima", tenore C. Gounod, Roméo et Juliette "Je veux vivre" G. Verdi, Nabucco, "Va pensiero" G. Verdi, La traviata, "Libiam ne' lieti calici" Das Gran Teatro La Fenice di Venezia, ab 1790 unter der Leitung des Architekten Gian Antonio Selva im klassizistischen Stil erbaut und im Jahr 1792 eröffnet, ist eines der schönsten und bedeutendsten Opernhäuser Europas. Hier findet auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Neujahrskonzert statt, dessen 2. Teil im Fernsehen übertragen wird und mit Tanzeinlagen ergänzt wird. Nadine Sierra gewann als 20jährige die Metropolitan Opera National Auditions in New York und 2013 den 1. Platz & Publikumspreis beim Internationalen Gesangswettbewerb der Bertelsmann Stiftung. Zu ihren wichtigsten Engagements zählen ihr Debüt als Gilda in Rigoletto an der Florida Grand Opera sowie ihre Auftritte als Papagena in Mozarts Zauberflöte an der San Francisco Opera und als Tytania in Brittens A Midsummer Night's Deram an der Boston Lyric Opera. Als Gilda trat sie auch im Teatro San Carlo in Neapel auf. Unterstützt wird sie von dem italienischen Tenor Stefano Secco, der für seine Rollen weltweit von Publikum und Kritik gefeiert wurde. Dirigiert wurde das Neujahrskonzert 2016 von dem Amerikaner James Conlon, derzeit Musikdirektor der Los Angeles Opera, des Ravinia Festivals und des Cincinnati May Festivals. In der Vergangenheit war er u. a. Chefdirigent an der Paris National Opera und Musikdirektor des Rotterdam Philharmonic Orchestra. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nadine Sierra (Sopran) Celso Albelo (Tenor) Gäste: Gäste: Nadine Sierra (Sopran), Stefano Secco (Tenor) Originaltitel: Concert du Nouvel An 2016 à la Fenice de Venise Regie: Arnalda Canali