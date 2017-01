WDR 06:55 bis 07:40 Reportage Winter im Sauerland Leute - Landschaften - Leidenschaften A 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Unglaubliche Landschaftsbilder, wie man sie nur aus dem verschneiten Norwegen kennt. Menschen, die mit viel Leidenschaft den Winter leben - in guten wie in schlechten Zeiten. Und schließlich der Blick in die Vergangenheit mit noch nie im Fernsehen gezeigten Filmdokumenten aus den 20- und 30er Jahren, das ist die unterhaltsame Dokumentation "Winter im Sauerland". Autor Gisbert Baltes, aufgewachsen im Sauerland, erzählt große und kleine Geschichten rund um die weiße Pracht, von Leuten, Landschaften und Leidenschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winter im Sauerland Regie: Gisbert Baltes