RTL Passion 14:05 bis 14:50 Comedyserie Die besten Jahre Der Liebhaber meiner Mutter USA 1990 Merken Eine Gruppe von Freunden in Philadelphia versucht, Karriere, Liebe, Familie und Freundschaft unter einen Hut zu bringen. Sie sind knapp über 30 und schwanken zwischen Rückschau und Zukunftsplanung, und die gegenseitige Unterstützung lässt sie persönliche Krisen und das Bedauern um so manch unerfüllten Lebenstraum überwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Olin (Michael Steadman) Mel Harris (Hope Murdoch Steadman) Timothy Busfield (Elliot Weston) Patricia Wettig (Nancy Weston) Luke Rossi (Ethan Weston) Polly Draper (Ellyn Warren) Peter Horton (Prof. Garry Shepherd) Originaltitel: Thirtysomething Regie: Richard Kramer Drehbuch: Edward Zwick