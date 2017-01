RTL Passion 11:35 bis 12:00 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken KayC wird von Ringo gnadenlos daran erinnert, dass mit den Feiertagen auch ihr Urlaub vom It-Girl-Dasein vorbei ist. Schweren Herzens verbietet KayC sich das ausgiebige Essen. Als Elli ihr einen Cousinen-Tag vorschlägt, ist sie dankbar für die Ablenkung, wird dann aber durch aufdringliche Follower wieder an den sexuellen Übergriff erinnert. Elli ist positiv überrascht, als KayC spontan ihren selbstgewählten Urlaub bis nach Silvester ausdehnt. Sie weiß nicht, dass ihre Cousine in alte Verhaltensmuster verfällt und ihr zutiefst verunsichertes Selbstwertgefühl, mit Essen beruhigt. Roswitha ärgert sich darüber, dass niemand ihre Weihnachtsgeschenke schätzt und macht Irene ein schlechtes Gewissen. Aber dann wird ihr klar, dass Ottmars Kinder ihr den Zugriff auf dessen Konto entzogen haben. Über Eva erfährt sie, dass sie ein Testament vorweisen muss, um ihr Recht auf Ottmars Erbe nachzuweisen. Das Testament aber ist auf Mallorca und Roswitha fehlt Geld für den Flug. Jetzt fallen Roswitha die ungeliebten Geschenke wieder ein, für die sie viel Geld bezahlt hat, und die ihr nun aus der Klemme helfen könnten. Ute erfährt überrascht, dass Malte das Schiller nicht wieder eröffnen will. Auch wenn Ute weiß, dass Mario der Grund für Maltes Verhalten ist, toleriert sie diesen Beschluss nicht. Und so muss Malte das Schiller widerwillig öffnen. Doch verhält er sich für Ute weiter auffällig, da er ungeduldig auf ein Zeichen von Mario wartet. Er ahnt nicht, dass Ute seine Pistole findet. Sie ist entsetzt und berät sich mit Easy und Caro. Keiner von ihnen hat eine Ahnung, dass Malte sich gerade zu seinem letzten Treffen mit Mario aufgemacht hat, nicht ahnend, dass er unbewaffnet ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns