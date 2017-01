RTL Passion 09:30 bis 10:20 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Todesspiel D 2005 Merken Ginger steckt in einem schwierigen Zwiespalt: Einerseits werden ihre Gefühle für Annika immer stärker, andererseits fordert Natscha unbedingte Loyalität von ihr. Als Ginger Annika zuviel über Nataschas Vergangenheit erzählt, ist klar, dass eine der beiden Frauen dieses Wissen mit dem Leben bezahlen muss. Nora will um jeden Preis aus Reutlitz und vor Uschi fliehen. Da kommt ihr das Fluchtangebot von Natascha gerade recht. Doch die hat noch ganz andere Pläne mit Nora... Bei einem Preisausschreiben gewinnt Schiller ein Schwein. Sie bringt es in der Gärtnerei unter, wo Paula es entdeckt und als willkommene Abwechslung in den Speiseplan zu integrieren hofft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Claudia Köhler, Martina Müller, Cecilia Malmström, Malte Otten, Ulla Becker, Uschi Hofmann, Patrick Musik: Ludwig Eckmann