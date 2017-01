RTL Passion 06:50 bis 07:15 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2017-01-02 06:00 Merken Ariane muss erkennen, dass sie ohne aufputschende Medikamente zu erschöpft ist, um den Tag in der Praxis durchzustehen und nimmt sich für den Rest des Tages frei. Zuhause versucht sie mühsam, ihre Müdigkeit zu verbergen und ist sogar zu matt, um Irma Paroli zu bieten. Schließlich wird ihr klar, dass nur ein Anruf bei ihrem Pharma-Referenten ihr weiterhelfen kann. Durch seinen beruflichen Erfolg wird Björn zunehmend überheblich. Eva und Malte werfen ihm vor, jeden Sinn für Verhältnismäßigkeiten zu verlieren. Dennoch gelingt es Björn am Ende, seine Mitbewohner wieder versöhnlich zu stimmen. Als Jill ihrem Vater schwere Vorwürfe wegen seiner Beziehung zu Anna macht, verdächtigt Anna Paco, nicht dicht gehalten zu haben, was der aber empört abstreitet. Anna fragt sich besorgt, wo die undichte Stelle ist und kann sich kaum auf ihre beginnende Prüfung konzentrieren. Da erwartet Anna eine böse Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics