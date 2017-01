In einem deutschen Lager für alliierte Kriegsgefangene fristen hauptsächlich Briten und Amerikaner ihr Dasein. Der neue Häftling Squadron Leader Bartlett will so schnell wie möglich fliehen und er hat bereits einen kühnen Plan: Die Männer sollen drei Tunnel graben, um die Flucht von 250 Personen zu ermöglichen. Die Deutschen entdecken den ersten Tunnel, kurz bevor er fertig ist. Die Häftlinge lassen sich dadurch aber nicht von ihrem Plan abbringen. In Google-Kalender eintragen