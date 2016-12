kabel1 classics 20:15 bis 22:45 Musikfilm Guys and Dolls USA 1955 Nach dem Stück von Jo Swerling und Abe Burrows 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nathan Detroit veranstaltet an stets wechselnden Orten illegale Glücksspiele. Da die Mieten so teuer sind, will Nathan den berüchtigten Spieler Sky austricksen, um an Geld zu kommen. Er wettet, dass es Sky nicht gelingt, ein von Nathan ausgewähltes Mädchen zu überreden, mit ihm nach Havanna zu gehen. Nathan sucht sich natürlich ausgerechnet die unterkühlte Missionarin Sarah aus. Überraschenderweise geht sie auf Skys Vorschlag ein und es beginnt das grölte Abenteuer ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Sky Masterson) Frank Sinatra (Nathan Detroit) Jean Simmons (Sarah Brown) Vivian Blaine (Adelaide) Robert Keith (Leutnant Brannigan) Stubby Kaye (Johnson) B.S. Pully (Big Jule) Originaltitel: Guys and Dolls Regie: Joseph L. Mankiewicz Drehbuch: Joseph L. Mankiewicz Kamera: Harry Stradling Sr. Musik: Frank Loesser