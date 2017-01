kabel1 classics 08:25 bis 10:25 Tragikomödie Seite an Seite USA 1998 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rosenkrieg noch über die Scheidung hinaus. Jackie fällt es schwer zu akzeptieren, dass es eine neue Frau im Leben ihres Ex-Mannes Luke gibt: die sehr viel jüngere, ein bisschen flippige Modefotografin Isabel, die er bald heiraten möchte. Vor allem passt es ihr nicht, ihre beiden Schätze, die Kinder Ben, 8, und Anna, 12, in Isabels Obhut zu wissen, wenn gerade "Papa-Wochenende" ist. Und Isabel, die eigentlich nie Kinder haben wollte, versucht Luke zuliebe, sich irgendwie in ihrer Rolle als mütterliche Freundin zurechtzufinden. Doch ihre lockere Art, die chronische Unpünktlichkeit, überhaupt der ein wenig chaotische Lebensstil geben Super-Mom Jackie, genügend Gelegenheiten, ihr den Kopf zu waschen. Und mittendrin: Luke, der versucht, die Wogen zu glätten. Harmonie sieht anders aus. Auch Ben und Anna mögen Isabel überhaupt nicht, zumal Anna insgeheim hofft, dass ihre Eltern wieder zusammenfinden. Die Kinder leiden am meisten unter der ganzen Situation, den offen ausgetragenen Konflikten, den unterschwelligen Spannungen. Als Isabel die beiden zu einem Foto-Shooting mitnimmt, ist Ben plötzlich weg. Und für Jackie das Maß voll. Ben findet sich zwar quietschvergnügt wieder ein aber Jackie, das geborene Muttertier, will "dieser Person" den Umgang mit ihren Kindern gerichtlich verbieten lassen. Die Auseinandersetzungen eskalieren, auch Isabel hat es satt, wie im Märchen als böse Stiefmutter abgestempelt zu werden, sosehr sie sich auch Mühe gibt, die Zuneigung der Kinder zu gewinnen. Noch dazu, wo sie in ihrem Fulltime-Job unversehens Schwierigkeiten bekommt und mit einem Mal zwischen Karriere und Mutterpflichten steht. Als Jackie dann von ihrer Krebsdiagnose überrascht wird und Isabel zufällig davon erfährt, beginnt sich das Verhältnis der beiden Frauen zueinander zu ändern. Jackie sieht ein, dass sie ihre Abneigung überwinden und loslassen muss, damit die Patchwork-Familie auf Dauer funktioniert. Zwei starke Frauenrollen: Die befreundeten Hollywoodstars Susan Sarandon und Julia Roberts fanden in diesem berührenden Filmstoff Gelegenheit, einmal gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Regisseur Chris Columbus, komödienversiert durch Kinohits wie "Kevin Allein zu Haus" und "Mrs. Doubtfire Das stachelige Hausmädchen", bewies, dass er es auch versteht, ernstere Themen nuancenreich umzusetzen: mit dem richtigen Maß an Gefühl und Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sarandon (Jackie Harrison) Julia Roberts (Isabel Kelly) Ed Harris (Luke Harrison) Jena Malone (Anna Harrison) Liam Aiken (Ben Harrison) Lynn Whitfield (Dr. Sweikert) Darrell Larson (Duncan Samuels) Originaltitel: Stepmom Regie: Chris Columbus Drehbuch: Gigi Levangie, Jessie Nelson, Steven Rogers, Karen Leigh Hopkins, Ron Bass Kamera: Donald McAlpine Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6