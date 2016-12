RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Nasses Grab A, D 1999 Stereo Merken Actionserie In einem Wasserkraftwerk wird ein Arbeiter durch einen Sturz verletzt. Dr. Kollmann und Team fliegen aus, der Verletzte wird noch im Schleusenraum erstversorgt. Durch einen Zwischenfall im Wasserwerk wird die Ärztin im Schleusenraum eingeschlossen, der sich unaufhörlich mit Wasser füllt, doch Ralf will die Rettungsaktion nicht aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Walter Kordesch, Thomas Nippold Kamera: Peter Rohe Musik: Lothar Scherpe