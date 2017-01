Super RTL 16:10 bis 17:30 Trickfilm Barbie in: Das Sternenlicht-Abenteuer USA 2016 Nach einer Vorlage von Kate Boutilier, Kristopher Fogel Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In einer fernen Galaxie erkundet Barbie gemeinsam mit dem Haustier Popcorn und ihrem Hoverboard den fantastischen Planeten, auf dem sie lebt. Als sie für eine Mission vom König des Hauptplaneten einberufen wird, macht sich die tapfere, aber unsichere Barbie auf zur neuen Welt. Dort findet sie nicht nur schnell Freunde, sondern hat eine wichtige Aufgabe zu meistern: Die Sterne verblassen und tanzen nicht mehr wie einst am Himmel. Kann Barbie mit ihren loyalen und starken Freunden die Galaxie retten und die Sterne wieder zum Strahlen bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie: Star Light Adventure Regie: Andrew Tan Drehbuch: Kacey Arnold Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 6