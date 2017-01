Super RTL 09:10 bis 10:20 Trickfilm In einem Land vor unserer Zeit - Die geheimnisvolle Insel USA 1997 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als ein Schwarm Heuschrecken die Blätter an allen Bäumen und Sträuchern vernichtet, sind die schönen Zeiten im "Großen Tal" vorbei. Jetzt müssen sich die Familien von Littlefoot, Ducky, Spike, Cera und Petrie auf die Suche nach Nahrung machen. Kein leichtes Unterfangen. Denn auch jenseits der Grenzen des Tals haben die Heuschrecken alles Essbare vernichtet. Die Erwachsenen entscheiden sich schweren Herzens, die Suche nicht mehr im Rudel, sondern getrennt fortzusetzen. Was den kleinen Dinos ganz und gar nicht schmeckt. Und so beschließen sie in einer Nacht- und Nebel-Aktion wegzulaufen. So wollen sie ihre Eltern dazu bringen, in der Gemeinschaft zu bleiben. Es dauert nicht lange, und die Kids entdecken eine wunderschöne Insel, die durch eine Steinbrücke mit dem Festland verbunden ist. Von Abenteuergeist getrieben überqueren sie die Brücke und finden sich auf einem wunderschönen Eiland wieder. Doch welch ein Schock! Ein Erdbeben zerstört den Übergang zum Festland. Die Dinos sind gefangen! Wie sollen ihre Eltern sie jetzt finden? Und können sie jemals zurück? Da ist die Freude groß, als ihnen Chomper über den Weg läuft. Der kleine T-Rex, den sie einst als Baby gerettet haben, lebt mittlerweile mit seiner Familie auf der Insel. Damit seine fleischliebenden Eltern die kleinen Dinos nicht fressen, hilft Chomper ihnen ein sicheres Versteck zu finden. Doch damit sind die Probleme noch lange nicht gelöst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Land Before Time V: The Mysterious Island Regie: Charles Grosvenor Drehbuch: John Loy Musik: Michael Tavera Altersempfehlung: ab 6